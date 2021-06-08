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Teknoloji Twitter neden yavaş? Twitter’a neden girilmiyor? Spotify, Bloomberg, Amazon, Twitter çöktü mü?
Teknoloji

Twitter neden yavaş? Twitter’a neden girilmiyor? Spotify, Bloomberg, Amazon, Twitter çöktü mü?

Hangi sitelere girilmiyor? Twitter neden yavaş? Spotify, Bloomberg, Amazon, Twitter neden kesiliyor? Dünya genelinde pek çok internet sitesine girilmediği şikayetleri gelmesiyle birlikte Twitter neden yavaş? Twitter’a neden girilmiyor? Spotify, Bloomberg, Amazon, Twitter neden kesiliyor? Facebook, Twitter neden yavaş? İnternet sitelerine siber saldırı mı var?

Yeniakit Publisher
2021-06-08 13:52:00 - 2021-06-08 13:57:43
Twitter neden yavaş? Twitter’a neden girilmiyor? Spotify, Bloomberg, Amazon, Twitter çöktü mü?

İnternet sitelerine neden girilmiyor? Dünya genelinde internet kesintisi yaşanıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, aralarında online alışveriş platformu Amazon ve Reddit'in de olduğu pek çok siteye erişim sağlanamıyor. Arızanın nedenine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Hangi internet siteleri çöktü? Gelen son dakika haberine göre, dünya genelinde internet kesintisi yaşanıyor. Henüz nedeni belli olmayan bir arızadan dolayı meydana gelen kesinti yüzünden pek çok siteye erişilemiyor.

Newsweek'te yer alan habere göre, son bir saatte Avustralya, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ve Çin'den internet kesintisi ile ilgili raporlar geldi. Bu ülke ve bölgelerdeki internet kullanıcıları, 'Error 503' uyarısı ile karşılaşıyor. Erişilemeyen siteler arasında online alışveriş platformu Amazon, Twitch, Reddit, Spotify ve PayPal de yer aldığı belirtiliyor. Birçok uluslararası internet sitesinin aynı anda çökmesi, siber saldırı şüphesini akıllara getirmiş durumda. Fakat problemin kesin nedeni henüz bilinmiyor.

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