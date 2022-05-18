Twitter meğer herkesi keklemiş! Vay uyanıklar vay

Mevlüt Tezel, daha iki hafta önce yılın ilk üç ayında sahte hesapların, kullanıcıların tamamının yüzde 5'ini aşmadığını duyuran Twitter'ın yalanının ortaya çıktığını belirtti. SparkToro ve Followerwonk tarafından ortak yapılan bağımsız araştırmanın, sahte hesapların sayısının Twitter'ın açıkladığından 4 kat daha fazla olduğunu gözler önüne serdiğini ifade eden Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Twitter iki hafta önce yaptığı açıklamada yılın ilk üç ayında sahte hesapların kullanıcıların tamamının yüzde 5'ini aşmadığını duyurmuştu. Elon Musk da bu açıklamaya güvenmediğini belirterek gerçek sayı ortaya çıkana kadar 44 milyarlık satın alımı askıya almıştı.

Önceki gün SparkToro ve Followerwonk tarafından ortak yapılan bağımsız araştırma, bot/spam (sahte) hesapların sayısının Twitter'ın açıkladığından 4 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

WebTekno'nun haberine göre; araştırmada bilgisayar tarafından rastgele seçilen son 90 gün içinde aktif olan 44 bin 58 adet herkese açık Twitter hesabının yüzde 19.42'si sahte hesap çıktı.

Araştırmada Twitter'ın ve Elon Musk'ın takipçileri de incelendi. Çalışma sonucunda Twitter'ın her 100 takipçisinin 16'sı sahte olurken, Musk'ın hesabını takip eden 26.8 milyon hesabın yüzde 23.42'sinin sahte olabileceği ortaya kondu. Tabii bunlar devam eden bir araştırmanın kısmı sonuçları.

DEĞER KAYBETTİ

En iyimser sonuç ise Twitter'da her 5 hesaptan 1'inin sahte olması. Anlaşmanın askıya alındığı açıklandıktan sonra Twitter'ın hisseleri yüzde 25 oranında değer kaybetmişti. Bu araştırmadan sonra değer kaybı artabilir.

Musk yine haklı çıktı ama Twitter ve Musk arasındaki pazarlıkta masadan ayrılan taraf, diğer tarafa 1 milyar dolar ceza ödemekle yükümlü olacak. Musk, 1 milyar ödeyip masadan ayrılır mı bekleyip göreceğiz.

Başta Twitter olmak üzere sosyal medyanın aynı zamanda yalanlar dünyası olduğunu, sahte hesaplar ve 'troll' ordularıyla büyük algı operasyonları yapıldığını sık sık yazıyorduk.

Meseleye Türkiye açısından bakarsak; her seçimde Türkiye'yi Twitter üzerinden analiz edip "Bu kez kazanacağız" diyenlerin yaşadığı seçim yenilgileri, yukarıdaki araştırmanın sonucunu doğrular nitelikte.

Twitter sahte hesapları ile insanları yanıltıyor ve sosyal medya üzerinden de Türkiye doğru analiz edilemiyor. Öte yandan Türkiye hakkında doğru veriler çıkarmakla görevli olan araştırma şirketi yöneticilerinin, siyasetçilerin, gazetecilerin, danışmanların Twitter'la yatıp Twitter'la kalkması da ironik bir durum!

Dünyada her 5 hesaptan 1'i sahte ise Türkiye'deki Twitter hesaplarının sahte olma oranı daha yüksek çıkabilir.

Özetle sahte hesap, yanlış analiz demek! Sokağın nabzını tutan, vatandaşla birebir temas kuran en sağlıklı sonuca ulaşır."