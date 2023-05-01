Twitter kullanıcıları artık bu yolla kazanç elde edecek

Twitter, en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Diğer sosyal medya platformlarının aksine biraz daha bilgi paylaşımı ağırlıklı olan Twitter’da pek çok konuda bilgi edinmek mümkün oluyor. Twitter’ın Elon Musk tarafından satın alınması ile birlikte birtakım yeni değişiklikler söz konusu oldu.

Musk, Twitter’ı daha fazla kazanç sağlayan bir yapıya kavuşturmaya çalışıyor. Mavi tiki paralı yapması gibi uygulamalar, bu duruma bir kanıt olarak sunuluyor. Elon Musk’ın Twitter üzerinde daha pek çok planı bulunuyor. Musk’ın planlarından biri de yakın zamanda açıklandı. Buna göre artık makalelerin ücretli olması planlanıyor. Bu durum hem Musk için hem de içerik üreticileri için kazanç anlamına geliyor.

TEK TIKLA MAKALE BAŞINA ÜCRET

Elon Musk, Twitter’da yapacağı yeni değişiklikler ile ilgili açıklamalar yaptı. Twitter’da herhangi bir içerik üreticisini takip edenler, aylık abonelik sistemi yerine tek makale için de ödeme yapabilecek. Elon Musk, bu konuyla ilgili Cumartesi günü Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Muski gelecek aydan itibaren makale başına tek tıkla ödeme alınacağını söyledi. Aylık üyelik almayanlar, bir adet makale okumak isterse yüksek ücret ödemek zorunda kalacak. Bu da okuyucuları ayık üyeliğe teşvik edecek.

HEM KULLANICILAR HEM DE MEDYA ORGANİZASYONLARI KAZANACAK

Musk, uygulanacak sistem sayesinde hem kullanıcıların hem de medya organizasyonlarının kazanacağını bildirdi. Musk, ödeme sistemini de açıkladı. Buna göre ilk 12 ay, ödemelerden herhangi bir kesinti yapılmayacak. Bu sayede yapılan tüm ödemeler, makale yayımcılarına gidecek. İlk yıldan sonra yapılacak kesinti miktarı ise %10 olacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elon Musk, reklam kazancı bir hayli düşen Twitter’ı yeniden şaha kaldırmayı planlıyor. Musk’ın gelişiyle beraber Twitter’ın çalışan sayısı 7500’den 1500’e indi. Kazancı da ciddi anlamda azaldı.