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Gündem

"Twitter kapanacak mı?" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Gazeteci Cüneyt Özdemir'in "Twitter'ı kapatacak mısınız?" sorusunu cevapladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 17:02:00 - 2020-07-06 17:03:40
"Twitter kapanacak mı?" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını cevapladı.

"Kapatmak tabi ki çözüm değil"

 

Ünal 'Twitter'ı kapatacak mısınız?' sorusuna 'Twitter bugün Alman hukukunu, Fransız hukukunu tanıyor. Ancak Türkiye'de ne hukuki ne de mali yükümlülük altına girmiyor. İran'da bugün bu siteler kapalı ama herkes VPN üzerinden giriyor. Biz sosyal ağlarla sonuna kadar görüşmelerimizi, müzakerelerimizi sürdüreceğiz. Kapatmak tabi ki çözüm değil' cevabını verdi.

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Yorumlar

ömer

Mahir beyin asıl lgbt ile ilgili konuşması güzeldi...Eşcinselliği müthiş eleştirdi.
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ibrahim

ülkemiz aleyhine yalan yanlış bilgilerle dünya kamuoyuna anlatan kuruluşlar hangisi olursa olsun kapatılabilmeli devlet kendini korumalıdır
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