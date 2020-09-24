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Teknoloji Twitter iOS uygulamasını yeniledi
Teknoloji

Twitter iOS uygulamasını yeniledi

Sosyal medya devi Twitter, bir süredir test aşamasında olan 8.37 sürümünü tüm iOS kullanıcıların hizmetine sundu. Yayınlanan yeni sürüm ile birlikte Twitter'ın iOS uygulamasında yer alan paylaşım menüsü yenilendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 00:48:00 -
Twitter iOS uygulamasını yeniledi

Dünyanın en aktif kullanılan dev sosyal medya platformu Twitter, bir süredir test aşamasında olan 8.37 sürümünü tüm iOS kullanıcıların hizmetine sundu. Yayınlanan yeni sürüm ile birlikte Twitter'ın iOS uygulamasında yer alan paylaşım menüsü de yenilenmiş oldu. Böylece kullanıcılar, tweetlerini farklı uygulamalarda da paylaşabilecek.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Tweetleri diğer uygulamalarda daha az dokunuşla paylaşmanızı mümkün kılan tweet paylaş menüsü, artık tüm iOS cihazlarda kullanılabilir." ifadelerine yer verildi.

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