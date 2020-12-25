Twitter, Instagram hikayelerine dahil oluyor!

İlk etapta Snapchat için 10 Aralık’ta sunulan bu özellikle birlikte kullanıcılar artık Twitter’ın paylaşım menüsünde bulunan Snap Camera’ya hızlıca tweet gönderebilecek. Bu özelliğin testleri Instagram için de başladı.

Twitter‘ın paylaşım menüsünü kullanmak, size sadece bir ekran görüntüsü alıp paylaşmaktan farklı görünmeyebilir. Hatta bu menüyü kullanmak size daha zor gelebilir, ancak bu özelliği kullanmak, galerinizi gereksiz ekran görüntüleriyle doldurmaktan daha iyidir.

Test edilen özellikle ilgili Twitter’ın resmi açıklaması ise şu şekilde:

“Şu anda Instagram Hikayelerinde Tweet paylaşmayı test ediyoruz. Kullanıcıların diğer sosyal medya uygulamalarında Tweet paylaştıklarını iyi bilmekle birlikte onların Instagram Hikayelerinde Tweet paylaşmasını daha da kolaylaştırmak için yeni yollar arıyoruz. Instagram’da paylaşılan ve yayınlanan Twitter içeriğinin, Twitter’daki içeriğin mevcut durumunu yansıtmayabileceğini ve Instagram’ın politikaları ile kurallarına tabi olacağını lütfen unutmayın.”

Instagram hikayelerinde Tweet paylaşımı özelliğinin yeni yılda herkes için yayınlanması bekleniyor.