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Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor?

Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Twitter'a ne oldu? soruları kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Bir süredir Twitter sosyal paylaşım sitesine erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar Twitter'ın neden açılmadığını merak ediyor. Peki Twitter sorun ne Twitter neden açılmıyor? Twitter çöktü mü son dakika

11 Temmuz 2019 Perşembe 22:55
Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor?

Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Twitter'a ne oldu? soruları kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Bir süredir Twitter sosyal paylaşım sitesine erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar Twitter'ın neden açılmadığını merak ediyor. Peki Twitter sorun ne Twitter neden açılmıyor? Twitter çöktü mü son dakika

Twitter çöktü mü?

Geçtiğimiz günlerde erişim sorunu yaşanan Facebook, Instagram ve diğer popüler sosyal medya platformlarından sonra Twitter da bugün çöktü.  Twitter kullanıcıları Twitter sayfasına erişim sağlayamıyor. Tüm kullanıcıların karşılaştığı uyarıda "Ana sayfa akışı yenilenemiyor" ifadesi yer alıyor. Kullanıcıların karşısına "Tweetler şuanda yüklenemiyor. Tekrar denemek için lütfen dokunun " uyarısı çıkıyor. Uzun süren bu uyarı yazısından sonra akıllara Twitter çöktü mü sorusu geldi. Elde edilen bilgilere göre Twitter erişim sorunu üdnya genelinde yaşanmakta. Yetkililerden resmi bir açıklama bekleniyor. Twitter'a erişim sorunu ve sayfanın yenilenmemesi ile ilgili gelen şikayetlerin ardından gözler Twitter yönetimine çevrildi.  Ancak Twitter erişim sorunu hakkında henüz bir resmi çaıklama yapılmadı. Açıklama yapılır yapılmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

 

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 22:55
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