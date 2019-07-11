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Twitter çöktü mü? Twitter ne zaman düzelecek?

Geçtiğimiz günlerde Instagram, Facebook ve WhatsApp'da görülen sorun şimdi Twitter'da yaşanmaya başladı. Yaşanan olayın ardından kullanıcılar Twitter çöktü mü? Twitter ne zaman düzelecek? sorularını sordu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 22:02
Twitter çöktü mü? Twitter ne zaman düzelecek?

Kısa bir süre önce Instagram, Facebook ve WhatsApp'da yaşanan sorunun benzeri şimdi de Twitter'da yaşanmaya başladı. Peki Twitter çöktü mü? Twitter ne zaman düzelecek?

Twitter kullanıcıları, hesapları üzerinden paylaşım yapamıyor ve Twitter'da yapılan paylaşımlar görüntülenemiyor.Sosyal medya kullanıcıları ise Twitter'a ne olduğunu araştırıyor. Peki Twitter'a ne oldu, Twitter çöktü mü?Geçtiğimiz günlerde de benzeri bir sorun Instagram, Facebook ve WhatsApp'da yaşanmış problem yaklaşık bir gün sürmüştü.Twitter'da yaşanan soruna ilişkin ise şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı. Hatanın ne zaman düzeltileceği bilinmiyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 22:02
  1. Twitter
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