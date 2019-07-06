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Twitter ayağa kalktı! Melih Gökçek, CHP'li Gürsel Tekin'e ayarı verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait depoda jet ski bulunduğuna dair paylaşımına sert cevap verdi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:59
Twitter ayağa kalktı! Melih Gökçek, CHP'li Gürsel Tekin'e ayarı verdi

CHP'li Gürsel Tekin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir depoda yapılan incelemede jet ski bulunduğunu iddia edip Twitter hesabından paylaşımda bulunmasına, Melih Gökçek'ten yanıt geldi. 

Jet skinin belediye envanterinde kayıtlı olmadığını, kime ait olduğunun ve neden alındığının anlaşılamadığını iddia eden Tekin, "AK Parti zihniyeti deniz olmayan yere Jet Ski alacak israftır, fütursuzluktur" ifadelerini kullanmıştı.

"Yakışmadı sana Sn Gürsel Tekin"

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Tekin'in jet ski iddiasına Twitter hesabından şöyle yanıt verdi:

Yakışmadı sana Sn Gürsel Tekin. Çocukla çocuk olmak, cahille cahil olmak, dolduruşa gelip dolmuşa binmek çok ayıp. ABB 4. aya geldi. İcraat sıfır. Böyle asparagas haberlerle beceriksizliğini kapatmak istiyor. Siz de alet oluyorsunuz. Hayret bu jet ski senin fotoğrafla aynı.

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımı...

 

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:59
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek
  2. CHP
  3. CHP Milletvekili Gürsel Tekin
  4. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  5. Jet Ski skandalı
  6. Twitter
  7. AK Parti
  8. Mansur Yavaş

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