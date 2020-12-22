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Aktüel Twitter, ABD başkanlık hesabı "@Potus"u sıfır takipçiyle Joe Biden'a devredecek
Aktüel

Twitter, ABD başkanlık hesabı "@Potus"u sıfır takipçiyle Joe Biden'a devredecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın takipçileri, Biden'ın ve Beyaz Saray'ın resmi Twitter hesaplarına aktarılmayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-22 21:15:42 -
Twitter, ABD başkanlık hesabı "@Potus"u sıfır takipçiyle Joe Biden'a devredecek

NEW YORK (AA) - Sosyal medya devlerinden Twitter, resmi başkanlık hesabı "@Potus"u ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'a sıfır takipçiyle devredecek.

Twitter'ın, 20 Ocak 2021'de göreve başlayacak Biden'a yönelik bilgilendirmesine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın takipçileri, Biden'ın ve Beyaz Saray'ın resmi Twitter hesaplarına aktarılmayacak.

Biden yönetimi, ABD başkanlık hesabı "@Potus"u sıfır takipçiyle devralacak. Biden'ın şu an kişisel Twitter hesabında 21,7 milyon takipçisi bulunuyor.

"@Potus"un 33,2 milyon takipçisi bulunuyor. Çoğunlukla kişisel Twitter hesabını kullanan Trump'ı ise 88,5 milyon sosyal medya kullanıcısı takip ediyor.


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