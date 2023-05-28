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Teknoloji Twitter, AB Dezenformasyon Kodu’ndan çekildi
Teknoloji

Twitter, AB Dezenformasyon Kodu’ndan çekildi

Yeniakit Publisher
2023-05-28 10:27:00 -
Twitter, AB Dezenformasyon Kodu’ndan çekildi

Sosyal medya uygulaması Twitter’ın yanlış bilgilerin yayılmasını önleme amacıyla 2022 yılının Haziran ayında yürürlüğe giren Avrupa Birliği (AB) Dezenformasyon Kodu’ndan çekildiği duyuruldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Twitter’in AB Dezenformasyon Kodu’ndan çekildiğini duyurdu. Dezenformasyonla mücadelenin 25 Ağustos'tan itibaren yasal zorunluluk olacağını belirten Breton, “Yükümlülükler devam ediyor. Kaçabilirsin ama saklanamazsın, ekiplerimiz uygulama için hazır olacak” ifadelerini kullandı. Twitter’ın CEO’su Elon Musk’tan konuya ilişkin henüz bir doğrulama gelmedi.

AB tarafından 2022 yılının Haziran ayında yürürlüğe giren kod, sosyal medya sitelerinde sahte haberlerden kaynaklanan dezenformasyonu önlemenin yanı sıra sahte hesapların ve botların yayılmasını engellemeyi amaçlıyor. Facebook ve Instagram’ın sahibi Meta, Google, Microsoft ve Twitch de dahil olmak üzere pek teknoloji firmasının AB'nin dezenformasyon koduna kaydolduğu biliniyor.

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