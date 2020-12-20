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Teknoloji Twitch'ten ırkçılığa karşı anlamlı hareket
Teknoloji

Twitch'ten ırkçılığa karşı anlamlı hareket

Özellikle oyuncuların kullandığı yayın platformu Twitch, ırkçı söylemleri kullanan tüm kullanıcıların hesaplarını engelleyecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 16:44:00 -
Twitch'ten ırkçılığa karşı anlamlı hareket

Popüler yayın platformu Twitch, hakaret söylemleri politikasında değişikliğe gitti. 22 Ocak tarihiden itibaren uygulanmaya başlanacak olan bu politikanın ana odak noktası cinsel tacizler olsa da ırkçı iftiralar ve açıklamaları da kapsayacak.

Twitch resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İngilizcede siyahileri aşağılama ve hakaret olarak kullanılan, "N-word" olarak geçen kelimeye karşı müsamaha göstermeyeceklerini dile getirdi. Ayrıca bu kelimenin farklı telaffuzları için de durumun aynı olduğu belirtildi. Bu kuralın Twitch'teki sohbet kısmı için de geçerli olduğu ve bu kişilerin de otomatik olarak engelleneceği belirtildi.

Platform, N kelimesi ile ilgili kararından önce de genellikle karşı cinsten beklediğini alabilmek için her türlü hareketi yapacak kişilere söylenen "simp" kelimesinin kullanımını da yasaklamıştı. Platform tarafından alınan bu karar, kullanıcılar arasında da çeşitli tartışmalara yol açmıştı.

Bazı kullanıcılar, bu kelimenin olumsuz yan anlamının artık kaybolduğunu ve artık sadece şaka olarak kullanıldığını iddia etti ancak Twitch, kullanıcılarından gelen bu yorumlara pek de kulak asmadı.

Webtekno'nun aktardığına göre, Twitch'in getirdiği yeni kurallar, 22 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak. Platform, yeni politikalarını daha net bir şekilde aktarmak ve gelen soruları cevaplamak için 20 Ocak tarihinde "Creator Camp" düzenleyecek.

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