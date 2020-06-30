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Aktüel

Twitch, Trump'ın kişisel hesabını "nefret söylemi" gerekçesiyle askıya aldı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 15:35:06 -
Twitch, Trump'ın kişisel hesabını "nefret söylemi" gerekçesiyle askıya aldı

ANKARA (AA) - İnternetten canlı yayın platformu Twitch, ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel hesabını "nefret söylemi" içerdiği gerekçesiyle askıya aldı.

"The Verge" internet sitesinde yer alan habere göre, Trump'ın 2016 başkanlık seçim kampanyasının başlangıcında, Meksikalı göçmenlerle ilgili "Ülkeye uyuşturucu getiriyorlar, suç getiriyorlar. Onlar tecavüzcüler." ifadelerini kullandığı miting konuşmasının yeniden yayımlanması nedeniyle söz konusu hesaba tedbir getirildi.

Öte yandan Trump'ın 2020 seçim kampanyasının başlangıcı olarak Tulsa'da yaptığı mitingin yayını sırasındaki izleyicilerin ırkçı yorumlarına da uyarılar konuldu.

Şirket, tedbirle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Twitch'teki herkes gibi, politikacılar da Hizmet Şartları ve Topluluk Kurallarına uymak zorundadır. Bir içerik siyasi olduğu için veya haber değeri var diye bundan muaf tutulmayacaktır. Bize şikayet edilen içerikler hakkında, eğer kurallarımızı ihlal ediyorsa gereken yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın popüler bir kişisel hesabının olduğu sosyal paylaşım sitesi Twitter'da ABD Başkanının bazı paylaşımlarına, topluluk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle "kötü davranış", "manüple edilmiş medya" ve "şiddeti yüceltme" uyarıları konulmuştu.


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