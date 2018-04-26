Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Twitch, izlenme oranlarında YouTube Gaming’i perişan etmeyi sürdürüyor

Canlı yayın denildiğinde ilk akla gelen platform Twitch, oyun akışı pazarında yılın ilk çeyreğinde eriştiği izleyici sayılarıyla liderliğini pekiştirdi.

26 Nisan 2018 Perşembe 21:20
Twitch, izlenme oranlarında YouTube Gaming’i perişan etmeyi sürdürüyor

Canlı oyun yayınlarında ikinci sırada gelen YouTube Gaming ise tüm cephelerde kaybetti. Diğer platformlarsa neredeyse yok denecek kadar az takip ediliyor ve izleniyor.

Twitch izleyicileri 2018’in ilk çeyreğinde %21 artış gösterdi ve 788 bin ortalama izleyiciden 953 bine yükseldi. Bu yükselişin yanında YouTube Gaming %12 düşüş gösterdi ve 308 bin ortalama izleyiciden 272 bine geriledi. Diğer akış hizmetleri artış gösterdi, ancak toplam görüntülenme sayıları hala çok düşük.

Yalnız başına Dr. Disrespect geri döndüğünde 388 bin eş zamanlı izleyiciye erişmişti. Ninja, Drake ve Travis Scott birlikte Fortnite oynadıklarındaysa 628 bin eş zamanlı izleyiciye ulaştılar. Bu yayıncılar YouTube Gaming’in toplam izlenme sayısından çok daha fazlasına sahipler. Bu nedenle sevilen isimleri bünyesinde barındıran Twitch her geçen gün büyümeye devam ederken, diğer canlı yayın akışı platformları çaresizce izlemekle yetiniyorlar.

Twitch büyüdükçe yayıncılarda Streamlabs üzerinden daha fazla bağış almaya başladılar. Streamlabs son yılların en büyük bağış hacmine erişti ve bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 35 milyon dolar topladı. Ufak kesintiler sonrasında bu bağışlar Twitch yayıncılarının hesaplarına yatırılıyor.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 21:20
  1. Twitch

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsung'un Android Go'lu ilk telefonu Geekbench'te ortaya çıktı
    1. Samsung'un Android Go'lu ilk telefonu..
    2. Ak Parti Adıyaman İl Başkanı istifa etti
    3. Elektrik kontağından yangın çıktı
    4. MHP İlçe Başkanı Milletvekili Aday..
    5. Arkadaşlarına kızdı aracını nehre attı
    6. Kötü kolesterol içerdiğini..
    7. CHP'den açıklama: Adayımız Erdoğan'ı..
    8. FETÖ'ye geniş çaplı operasyon! 24..
    9. Isparta’daki Muhtarlar Toplantısında..
    10. Nintendo, Switch satışları için..
    11. Dilmen'in beIN SPORTS'a geçeceği iddia..
    12. Müslim'i koruyan Avrupa'ya Aktay'dan..
    13. Jandarma ve vatandaş arasındaki..
    14. Twitch, izlenme oranlarında YouTube..
    15. Diyanet İşleri Başkanı: Sünneti..
    16. Sahte Zuckerberg hesapları..
    17. Doğal yöntemlerle salça lekesini..
    18. Limanda ele geçirildi... 10 çuvalda..
    19. MHP'li vekil İYİ Parti'ye geçti
    20. Dünyanın en büyük 2. kargo uçağı..
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu