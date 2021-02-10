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Teknoloji TweetDeck nedir? Twitter ücretli mi olacak? Twitter hakkında flaş gelişme
Teknoloji

TweetDeck nedir? Twitter ücretli mi olacak? Twitter hakkında flaş gelişme

Bir sosyal medya platformu olan Twitter’da bazı özellikler artık bundan sonra ücretli olacak. Yapılan bir açıklamaya göre ücretli üyelikler gelebileceği tahmin ediliyor. Peki Twitter ücretli mi olacak? TweetDeck nedir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-10 14:02:00 -
TweetDeck nedir? Twitter ücretli mi olacak? Twitter hakkında flaş gelişme

Twitter çalışanı Bruce Flack’ın yaptığı bir açıklamadan sonra kullanıcılar, Twitter ücretli mi olacak? Sorusunu araştırmaya başladılar. Peki Twitter kullanmak ücretli mi oluyor? TweetDeck nedir?

En önde olan sosyal medya platformlarından biri Twitter’in bazı özelliklerin ücretli olmasına dair söylentiler Twitter gelir dairesi sorumlusunun açıklamasına dayanıyor. Sorumlu Flack, yaptığı açıklamada gelir kaynaklarının arttırılması için bazı projeler için çalışma yaptıklarını ifade etti.

TweetDeck nedir?

Twitter’ın kullanıcılarına sunduğu bir hizmet olan bu özellik için önümüzdeki günlerde ücretli olacağı söyleniyor. Kullanıcıların hesaplarını daha verimli kullanabilmesini sağlayan bu hizmeti isteyen kullanıcılar ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Twitter, reklama olan bağlılığı azaltmak ve gelir kaynaklarını çoğaltmak amacıyla TweetDeck kullanımına ücret getireceği biliniyor.

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