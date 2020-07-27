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Ekonomi

TV+'tan seyircilerine özel Kurban Bayramı hediyesi

Yeniakit Publisher
2020-07-27 14:27:47 -
TV+'tan seyircilerine özel Kurban Bayramı hediyesi

İSTANBUL(AA) - Turkcell'in dijital televizyon platformu TV+, bu bayram da kullanıcılarına keyifli vakit geçirmeleri için "Bayram Özel" film kategorisini oluşturdu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, hem çocuklar hem de yetişkinler için yapımların yer aldığı özel kategorideki birbirinden eğlenceli yerli ve yabancı içerikler, 30 Temmuz-3 Ağustos tarihleri boyunca seyircilere açık olacak.

Bayrama özel olarak hazırlanan kategoride seyirciyle buluşacak filmler arasında "Kara Bela", "Ölümlü Dünya", "Şansımı Seveyim", "Rampage", "Fantastik Canavarlar", "Kardeşim Benim", "Yok Artık" gibi popüler filmler yer alacak. Ayrıca, çocukların severek izlediği "Madagaskar", "Hotel Transilvanya", "Tom ve Jerry", "Scooby-Doo" gibi çizgi seriler de "Bayram Özel" kategorisinde izlenebilecek.


- TV+'ta NBA heyecanı herkese açık


Türkiye'de video içerik siteleri arasında sadece kendi yelpazesinde yer alan Spides ve Stumptown ile FOXCRIME'in yeni dizisi "Godfather of Harlem" gibi yapımlar da TV+ ekranlarında yer alacak.

Sporseverleri de unutmayan TV+, dünyanın en büyük basketbol yıldızlarının yer aldığı NBA mücadelelerini ve hız tutkunlarının vazgeçilmezi olan Formula 1 yarışlarını da bayram boyunca seyircilerle buluşturacak.

Özel film ve dizi kategorisinin yanı sıra tarihten doğal yaşama, çeşitli coğrafyalardaki yaşantılardan sporcu biyografilerine kadar birçok belgeseli barındıran TV+, bayrama özel olarak bu yapımlardan oluşturduğu "+90" kategorisini de yayına alıyor. Bunun yanında Da Vinci kanalında yayınlanacak "Dahilerin Peşinde", "Kaptan Pin'le Uzay Yolculuğu", "Dudak Uçuklatan Buluşlar", "Gastroblast" ve "Süpergüçlerin Arkasındaki Bilim" gibi programlar, hem çocuklara hem yetişkinlere yepyeni dünyaların kapısını açacak.


- Çocuklar, robotik kodlama eğitimi için yarışacak


Çocukların bayram sevincine ortak olmak isteyen TV+, Da Vinci kanalı ile birlikte Kurban Bayramı'ndan sonra özel ödüllü bir yarışma hazırladı.

Da Vinci'nin ve TV+'ın Instagram hesapları üzerinden düzenlenecek olan organizasyonda çocuklar dijital robotik kodlama eğitimi için yarışacak. 10-21 Ağustos'ta gerçekleşecek yarışmanın sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak.

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