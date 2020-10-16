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Ekonomi TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan "Dünya Gıda Günü" mesajı:
Ekonomi

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan "Dünya Gıda Günü" mesajı:

"Gıdada yeterli üretim ve sürdürülebilirlik için, üretici, yetiştirici, tüketici, sanayici, sivil toplum ve meslek örgütleri, üniversiteler, sektör kuruluşları ve kamu yönetimi iş birliğiyle gıda güvenliği politikaları oluşturulmalı"

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:15:06 -
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan "Dünya Gıda Günü" mesajı:

ANKARA (AA) - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimin devletlerin öncelikli konusu olmaya devam edeceğini belirterek, "Gıdada yeterli üretim ve sürdürülebilirlik için üretici, yetiştirici, tüketici, sanayici, sivil toplum ve meslek örgütleri, üniversiteler, sektör kuruluşları ve kamu yönetimi iş birliğiyle gıda güvenliği politikaları oluşturulmalı." ifadesini kullandı.

Eroğlu, yazılı açıklamasında, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nün bu yıl "hep birlikte büyütelim, besleyelim ve sürdürelim" temasıyla kutlandığını hatırlattı.

Dünyadaki gıdaya ulaşımdaki dengesizliğe dikkati çeken Eroğlu, bu durumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile daha da derinleştiğini belirtti.

Pandemi sürecinde yaşananların tüm zamanlardan farklı olduğunu ifade eden Eroğlu, bu nedenle yeterli ve güvenilir gıdaya erişimin devletlerin öncelikli konusu olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Eroğlu, "Dünyada, her 9 insandan biri yetersiz beslenmekte, her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybetmekte, yine her yıl yaklaşık 600 milyon insan güvenilir olmayan gıda tüketimi nedeniyle hastalanmakta." değerlendirmesinde bulundu.

Açlıkla mücadelenin yanında israf ve obezitenin önlenmesinin de önemli olduğuna değinen Eroğlu, "Sağlık harcamalarıyla obezite ve aşırı kilonun da küresel ekonomi üzerindeki yükünün yıllık 3,5 trilyon dolar düzeyinde olduğu tahmin edilmekte. Dünya Bankası raporunda israf edilen gıdanın açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor." görüşünü paylaştı.

Türkiye nüfusunun artmasının göz önünde bulundurularak gelecek yıllar için bugünden planlamalar yapılması gerektiğini bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Dışarıya bağımlılığın önüne geçilebilmesi, gıdada yeterli üretim ve sürdürülebilirlik için üretici, yetiştirici, tüketici, sanayici, sivil toplum ve meslek örgütleri, üniversiteler, sektör kuruluşları ve kamu yönetimi iş birliğiyle gıda güvenliği politikaları oluşturulmalı."

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