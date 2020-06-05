TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan Dünya Çevre Günü mesajı:

ANKARA (AA) - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, çevrenin korunmasının, insan ve hayvan sağlığının korunması için vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Çevrenin korunmasıyla insan ve hayvan sağlığı korunması bir bütün olarak görülmeli ve ortaya çıkan sorunlar birlikte çözüme kavuşturulmalı." ifadesini kullandı.

Eroğlu, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1972'de, çevre sorunlarının küresel boyutta ele alınması için 5 Haziran'ın "Dünya Çevre Günü" olmasına karar verildiğini bildirdi.

Bu yıl yapılacak etkinliklerin ana konusunun "biyoçeşitlilik" olarak belirlendiğini kaydeden Eroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Biyoçeşitliliğin korunması hayatın devamlılığı için vazgeçilmez bir unsur. Biyoçeşitlilik kara, hava ve sudaki tüm yaşamı içine alıyor. Biyoçeşitliliğin devamı, her canlının ekolojik dengede birbirinin varlığına saygı duyarak, yaşam zincirinin sorunsuz sürdürülebilmesi için önemli. Tüm canlıların hayatlarına devam etmesi için de temiz hava, su ve ihtiyaç duyulan besleyici gıdaların varlığı vazgeçilmez."

Eroğlu, çevrenin fiziksel, biyolojik ve kimyasallarla kirletilmesiyle insan ve hayvanlarda psikolojik sorunların, aşırı kilo, kanser gibi hastalıkların artmasına sebep olduğuna işaret ederek, canlılar arasındaki zincirin bir ögesini değiştirmek veya kaldırmanın tüm yaşam sistemini etkileyerek olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Çevrenin korunmasının, insan ve hayvan sağlığının korunması için vazgeçilmez olduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"İnsan, hayvan ve çevre ilişkilerinde, halk sağlığına hizmet eden 'tek sağlık konsepti' adı altında disiplinler arası yaklaşımların desteklenmesi bunun için gerekli. Çevrenin korunması ile insan ve hayvan sağlığı korunması bir bütün olarak görülmeli ve ortaya çıkan sorunlar birlikte çözüme kavuşturulmalı. Dünya Çevre Günü'nde, ekosistemin insan ve hayvan yaşamı açısından daha sağlıklı bir yapıda olmasını istiyor, sağlıklı bir dünya herkesin sorumluluğu diyor, Dünya Çevre Günü'nü kutluyoruz."