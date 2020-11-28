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Ekonomi TVF Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişikliğe gidildi
Ekonomi

TVF Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişikliğe gidildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 13:55:00 -
TVF Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişikliğe gidildi

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görevlerinden aflarını talep eden Sayın Berat Albayrak ve Sayın Arda Ermut’un TVF Yönetim Kurulu üyelikleri sona ermiştir. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atanmıştır” ifadelerine yer verildi. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı’nı yürütüyor.

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