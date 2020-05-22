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Ekonomi

TVF: 3 banka için süreç tamamlandı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun çekirdek sermayelerinin 21 milyar lira artırılması sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:39:00 -
TVF: 3 banka için süreç tamamlandı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), ekonomi sürecini tamamladığını bildirdi. Detayda ise, “Finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonumuz doğrultusunda kamu bankalarımızın sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir’’ denildi.

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