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Teknoloji TV+’A Rağbet yoğun
Teknoloji

TV+’A Rağbet yoğun

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, TV+’nın talep gördüğünü vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 09:27:00 -
TV+’A Rağbet yoğun

Tansuğ, “Pandemi önlemleri, abone ve izlenme sayımızı arttırıyor. Dizi ve film içeriklerine, spor programlarına olan ilgi yoğun. İlerleyen günlerde de TV+’ı daha yaygın hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Bir müjde daha

Tansuğ, müşterilerinin 2021’i evlerinde keyifle karşılamaları için TV+ kanallarını ücretsiz hale getirme kararı aldıklarını müjdeledi. Tansuğ, “Önümüzdeki dönemde büyük ekran stratejimizle birlikte müşterilerimizin taleplerine yönelik olarak sunduğumuz hizmetleri geliştireceğiz ve daha geniş kitlelere ulaşacağız” diye ekledi. TV+, 31 Aralık 00.00’dan 4 Ocak 09.00’a kadar tüm kanallarını ücretsiz olarak herkese açacak. Aboneler, kanalları izleyebilecek. TV+ abonesi olmayanlar da uygulamayı indirerek hesaplarını oluşturup kampanyadan ücretsiz faydalanabilecek. Ayrıca tüm Turkcell’lilere TV+’ta geçerli 5 GB internet hediye edilecek.

İçerik zengin

TV+’ın zengin içerik yelpazesine eklenen yeni dizilerin başında ITV ile Hulu ortak yapımı ‘The Sister’ yer alıyor. Platforma eklenecek diğer diziler ise Oscar ödüllü ünlü yönetmen Paolo Sorrentino’nun yönettiği ‘The Young Pope’, Louise Doughty’nin aynı adlı romanından uyarlanan ‘Apple Tree Yard’ ve Joan Lindsay’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Picnic at Hanging Rock’ olarak sıralanıyor. TV+’a bu ay eklenecek yeni filmlerde ‘Cinayet Süsü’, ‘Your Name’ ve ‘Annem’den oluşuyor.

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