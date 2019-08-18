TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı

Uğur Akkuş'un Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı A&S Yatırım Holding, TV8'in yüzde 57'sini satın aldığını açıklamıştı.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, kanalın satıldığı haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Ilıcalı kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanalımızı başarılı bulan ve doğru bir yatırım olarak görüp ciddi teklifler sunan bazı yatırımcılarla görüştüğümüz doğru. Ancak basında yer aldığı gibi imzalanmış bir satış veya ortaklık anlaşması söz konusu değil. Böyle bir ortaklık gerçekleşirse bilgiyi anında paylaşacağımızdan şüpheniz olmasın. " dedi.

Acun Ilıcalı'nın gerçek yüzü ortaya çıktı: Gerçek Survivor'u biz yaşıyorduk

Şok ifadeler! "Beni Adnan Oktar ile Acun Ilıcalı tanıştırdı"

Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!

Acun Ilıcalı'nın ünlü yaptığı yarışmacıdan skandal! Papağana 'Acun baba diyeceksin' diyerek işkence etti, gözaltına alındı!

Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?

Ceylan Özgül'den Acun Ilıcalı iddiası!

Acun Ilıcalı 'Adnan Oktar'ın talebesi' iddialarına ne diyor?

Adnan Oktar ile Acun Ilıcalı arasında şok ilişki!