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Medya TV5'ten Ahmet Maranki'ye çirkin hareket! Erbakan'ın kurduğu kanalda bu sözlere tahammül edemediler
Medya

TV5'ten Ahmet Maranki'ye çirkin hareket! Erbakan'ın kurduğu kanalda bu sözlere tahammül edemediler

Necmettin Erbakan'ın kurucusu olduğu televizyon kanalında "Fatih Erbakan" ismine tahammül edemediler... Saadet Partisi'nin yayın organı TV5'te Yazar Ahmet Maranki, sözü kesilerek yayından alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 21:02:00 - 2021-09-07 21:03:41

Saadet Partisi'nin kontrolündeki TV5 televizyonunda büyük bir skandal yaşandı.

Rahmetli eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın kurduğu televizyon kanalında "Erbakan" ismine tahammül gösterilmedi.

Pandemi süreci ve koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin tartışıldığı "Düşünme Vakti" isimli programda Yazar Ahmet Maranki apar topar yayından alındı.

Aşılama kampanyaları hakkında açıklamalarda bulunan Maranki, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın adını zikredince stüdyoda soğuk rüzgarlar esti.

Program sunucusu Mehmet Ali Kayacı "Erbakan" ismini duyar duymaz, Maranki'den sözünü bitirmesini istedi.

Maranki'nin Fatih Erbakan ismini tekrar anması üzerine ise "Ahmet Beyi yayından alın! Kes yayını...” diyerek ünlü yazarı sözünü bitirmeden yayından aldı.

Kaynak: Superhaber

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