Platformda bu ay yayınlanacak filmlerin başında ‘The Martian’ bulunuyor. Övgü toplayan filmlerden ‘Cold War’, ‘Wildlife’, ‘The Climb’, ‘Roman J Israel’, ‘Life of Pi’, ‘Yalan Dolan’, ‘Words on Bathroom Walls’ ve ‘Flatliners’ da TV+ kullanıcılarından ilgi görecek. ‘Killing Eve’, ‘Younger’, ‘Blackout’, ‘War of the Worlds’ ve ’The Trial of Christine Keeler’ dizileri de beğeniyle takip edilecek.