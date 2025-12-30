TUSAŞ çalışanına lisans ve doktora yolu açıldı

TUSAŞ, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında bir protokole imza attı. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinesinde yürütülen süreçte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile TUSAŞ ve 9 üniversite arasında "Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı. Törene, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, YÖK Başkanı Erol Özvar, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve davetliler katıldı.

Protokol kapsamında TUSAŞ çalışanlarının aldıkları kurum içi eğitimler, yüksek lisans ve doktora programlarında sayılabilecek.

Ayrıca, protokol kapsamında TUSAŞ bünyesinde gerçekleştirilecek kurum içi mühendislik eğitimler, yükseköğretim mevzuatına uygun olarak YÖK ile iş birliği çerçevesinde kredili ders olarak sayılacak. Böylece iş birliği yapılan kurumların TUSAŞ çalışanlarına lisans üstü öğrenimde kolaylık sağlaması ve teşvik etmesi amaçlanacak.

TUSAŞ'ın sadece üretim yapan bir şirket olmadığının altını çizen TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, "TUSAŞ sadece hava aracı üreten savunma sanayimize destek veren bir kuruluş değildir. TUSAŞ aynı zamanda savunma sanayi sektörümüze kalifiyeyi insan yetiştiren bir kuruluştur. 16 bin kişiye istihdam olanağı sağlayan şirketimizin yaş ortalaması 33'tür. Kimileri özgün ürünlerimizin böylesi bir genç nesil tarafından tasarlanıp üretilmesine şaşırıyor. Oysa biz aklın yaşta değil, başta olduğunu tecrübenin ve niteliğin çok daha önemli olduğunun farkında olan bir şirketiz. Bu vesileyle çalışanlarımızın her TUSAŞ'ımıza çalışmaya başlamadan önce eğitmeye başlıyoruz. Gençlerimize ve tüm çalışanlarımıza tecrübe kazandırmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda attığımız her adım yarınlarımızın emanetçileri olan gençlerimizi daha iyi yetiştirme yönünde atılan bir adım olduğunu bilerek hareket ediyoruz" diye konuştu.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, savunma sanayisinde üniversite-sanayi iş birliğini yalnızca proje bazlı bir etkileşim alanı olarak değil, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yetkinlik ekosistemi olarak ele aldıklarını belirtti.

Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak YÖK ile stratejik düzeyde yoğun bir iş birliği yürüttüklerini belirterek, "Savunma sanayiimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını sistematik, planlı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bu yaklaşım sayesinde akademi ve sanayinin yalnızca birbirine yaklaşan değil, birlikte gelişen ve birlikte üreten iki stratejik odak haline geldiğini vurgulayan Görgün, savunma sanayii şirketlerinde görev yapan insan kaynağına ilişkin verileri de paylaştı.

TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN, TEI, HAVELSAN, ASPİLSAN ve İŞBİR başta olmak üzere vakıf şirketlerinde 42 bini aşkın çalışanın görev yaptığını ifade eden Görgün, çalışanların neredeyse tamamının lisans mezunu olduğunu söyledi.

Yurtiçi lisans mezuniyet oranının yüzde 98'in üzerinde bulunduğunu belirten Görgün, şirketler bünyesinde yurtdışı lisans mezunu 252, yurtdışı yüksek lisans mezunu 752 ve yurtdışı doktora mezunu 150 çalışan bulunduğunu kaydetti.

Görgün, savunma sanayii çalışanlarının Türkiye genelinde yüzlerce farklı üniversiteden mezun olduğunu belirterek, "Bu yapıyla sektörümüz, son derece geniş ve heterojen bir akademik arka plana sahip nitelikli insan kaynağına dayanmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Protokol'ün kazanımlarından bahseden YÖK Başkanı Özvar, "Bugün, Yüksek Örgüt Kurulu, Savunma Sanayi Başkanlığı, TUSAŞ ve üniversitelerimiz arasında imzalanacak İş birliği protokolü, şimdiye kadar attığınız kararlı adımları daha da ileriye taşıma iradesinin açık bir göstergesi olması bakımından, fevkalade milleti haiz bir teşebbüstür. Bu protokole ilk etapta Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi ülkemizin güzide yüksek üretim kurumları yer almıştır. Protokolün başlıca amacı, savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, bilgi ve teknoloji üretiminde üniversitelerimizin güçlü akademik alt yapısını sektörün ihtiyaçlarıyla bütünleştirmektir. Yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde TUSAŞ bünyesinde yürütülen mesleki ve teknik eğitimlerin üniversitelerle iş birliği içerisinde kredili ders olarak kabul edilmesi, TUSAŞ'ta görev yapan uzman personelin lisans ve lisansüstü programlarda ya da kredilendirilecek mesleki teknik eğitimlerde eğitmen olarak görevlendirilmesi, ayrıca TUSAŞ'ın ihtiyaçlarını karşılamak ve akademik gelişimi desteklemek amacıyla tezli, tezsiz, yüksek lisans ile doktora programlarının oluşturulup yürütülmesi için ortak çalışmalar yapılması, protokolümüzün ana hedeflerinden bir tanesini meydana getirmektedir" diye konuştu.