İşte Yılmaz Büyükerşen’in ardından bıraktığı eser: ‘Bizim okulda başörtüyü sadece hademeler takar’

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 88 yaşında aktif siyaseti bıraktığını duyurdu. Düzenlenen bir ödül töreninde konuşan Büyükerşen, "Ömrümün kalan kısmını hoca ve yurttaş olarak tamamlayacağım" dedi. Ancak bu veda, başkanlığını yaptığı vakfa bağlı Özel Çağdaş Lisesi’nde yaşanan zihniyet karanlığını unutturmaya yetmedi.

Siyasetten emekli olduğunu açıklayan Büyükerşen, geride sadece heykeller ve parklar değil; başörtülü bir depremzede öğrenciye okul kapısını kapatan ve inancından dolayı insanları aşağılayan bu utanç verici "eseri" de bırakmış oldu.

Mihalıççık Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Yunus Emre Onur Ödülleri’nde Yılmaz Büyükerşen, 'Onur Ödülü'ne layık görüldü. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törende ödülünü alan Büyükerşen, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

CHP’DE GÖREV VERİLMİŞTİ

Eskişehir’de 25 yıl belediye başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden CHP’den aday gösterilmedi. Yerine aday gösterilen Ayşe Ünlüce, seçimleri kazanarak kentin ilk kadın belediye başkanı olurken, Büyükerşen CHP’li belediyelerin ortak projelerinin genel koordinatörlüğü görevine getirilmişti.