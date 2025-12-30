Motive ne demek? TDK sözlük anlamı ve kökeni nedir?

Motive kelimesi, günlük yaşamda ve psikoloji literatüründe sıklıkla karşımıza çıkan, Fransızca kökenli bir sözcüktür. Bu kavram, bireyin belirli bir amaca ulaşması için içsel ya da dışsal olarak harekete geçirilmesi anlamına gelir. Kelime, kişinin enerjisini ve odağını tek bir noktada toplamasını sağlamak amacıyla önemli bir işleve sahiptir.

Motive Kelimesinin TDK Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu (TDK), motive kelimesini iki temel eylem üzerinden tanımlamaktadır: İsteklendirmek ve Güdülemek. Bu tanımlar, bir kişiyi bir işi yapmaya hevesli hale getirme veya ona bir itici güç sağlama eylemlerini kapsar. Bu anlamıyla motive, bireyin konsantrasyonunu artırmak ve hedeflerine odaklanmasını sağlamak için kullanılan temel bir terimdir.

Motive kelimesinin en yaygın kullanımı "motive etmek" kalıbında görülür. Bu kelime grubu, bir kişinin başarıya ulaşması gereken bir durumda, çevresindeki kişiler tarafından desteklenmesi, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi anlamına gelir. Başkaları tarafından motive edilen birey, kendine olan güvenini artırarak ve gerekli odaklanmayı sağlayarak yapmak istediklerini başarıyla hayata geçirme şansı bulur.