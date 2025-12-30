  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

TUSAŞ çalışanına lisans ve doktora yolu açıldı

Taner Çağlı'nın ifadesi ortaya çıktı! Rezalet: Mehmet Akif beni dörtlü ilişkiye davet etti!

İşte Yılmaz Büyükerşen’in ardından bıraktığı eser: ‘Bizim okulda başörtüyü sadece hademeler takar’

İran, Kanada Donanması’nı terör örgütü ilan etti

Alayı birbirine düştü! CHP'liler toplantı yapmayı bile beceremedi

Mehmet Akif Ersoy’dan etkin pişmanlık talebi

Dünya Balkın'ı konuşacak: Havada patlıyor füzelerin aklını allak bullak ediyor

Türkiye’nin hamleleri bölgedeki güç dengesini yeniden gündeme getirdi Atina Tel Aviv hattı tutuştu

Oreşnik, Belarus’ta muharebe görevine başladı Avrupa'ya gözdağı

McDonald's barış teorisi çökerken Türkiye hiper harp çağını başlatıyor
Eğitim Motive ne demek? TDK sözlük anlamı ve kökeni nedir?
Eğitim

Motive ne demek? TDK sözlük anlamı ve kökeni nedir?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Motive ne demek? TDK sözlük anlamı ve kökeni nedir?

Fransızca kökenli olan motive kelimesi, Türk Dil Kurumu'na göre "isteklendirmek" ve "güdülemek" anlamlarına gelmektedir.

Motive kelimesi, günlük yaşamda ve psikoloji literatüründe sıklıkla karşımıza çıkan, Fransızca kökenli bir sözcüktür. Bu kavram, bireyin belirli bir amaca ulaşması için içsel ya da dışsal olarak harekete geçirilmesi anlamına gelir. Kelime, kişinin enerjisini ve odağını tek bir noktada toplamasını sağlamak amacıyla önemli bir işleve sahiptir.

Motive Kelimesinin TDK Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu (TDK), motive kelimesini iki temel eylem üzerinden tanımlamaktadır: İsteklendirmek ve Güdülemek. Bu tanımlar, bir kişiyi bir işi yapmaya hevesli hale getirme veya ona bir itici güç sağlama eylemlerini kapsar. Bu anlamıyla motive, bireyin konsantrasyonunu artırmak ve hedeflerine odaklanmasını sağlamak için kullanılan temel bir terimdir.

Motive kelimesinin en yaygın kullanımı "motive etmek" kalıbında görülür. Bu kelime grubu, bir kişinin başarıya ulaşması gereken bir durumda, çevresindeki kişiler tarafından desteklenmesi, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi anlamına gelir. Başkaları tarafından motive edilen birey, kendine olan güvenini artırarak ve gerekli odaklanmayı sağlayarak yapmak istediklerini başarıyla hayata geçirme şansı bulur.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23