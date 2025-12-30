Soyut Ne Demek? TDK'ya Göre Soyut Kavramlar Nelerdir?

Gövde: Türkçeye İngilizce ve Fransızca üzerinden adapte edilerek yerleşen soyut kelimesi, felsefi ve günlük dilde önemli bir yer tutar. Bu kavram, genellikle kendisiyle tamamen zıt anlam taşıyan "somut" kelimesinin karşıtı olarak kullanılır. Amaca uygun olarak cümle içerisinde veya tek başına farklı bağlamlarda değerlendirilebilir.

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yapılan temel tanıma göre soyut, "beş duyu organımız ile algılanamayan kavramlar" demektir. Bu tanım, gözle görülemeyen, elle tutulamayan ve fiziksel olarak hissedilemeyen tüm durumları kapsar. Özellikle sanatsal ifadelerde, duyguların ve düşüncelerin aktarılmasında soyut kavramlar kilit rol oynar.

Soyut kelimesinin anlamını pekiştirmek için günlük hayattan birçok örnek verilebilir. İyilik, kötülük, sevgi, nefret, adalet, cesaret veya mutluluk gibi kelimeler, varlıkları hissedilse bile, fiziksel bir karşılığı olmadığı için soyut kavramlar sınıfına girer. Bu tür sözcükler, taşıdıkları derin anlamlar sayesinde, özellikle edebi metinlerde ve düşünce aktarımlarında yaygın olarak kullanılır. Örneğin, "Her insanın içinde biraz iyilik ve biraz kötülük vardır" cümlesi, soyut kavramların cümle içindeki kullanımına basit bir örnektir.