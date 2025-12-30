  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Taner Çağlı'nın ifadesi ortaya çıktı! Rezalet: Mehmet Akif beni dörtlü ilişkiye davet etti!

İşte Yılmaz Büyükerşen’in ardından bıraktığı eser: ‘Bizim okulda başörtüyü sadece hademeler takar’

İran, Kanada Donanması’nı terör örgütü ilan etti

Alayı birbirine düştü! CHP'liler toplantı yapmayı bile beceremedi

Mehmet Akif Ersoy’dan etkin pişmanlık talebi

Dünya Balkın'ı konuşacak: Havada patlıyor füzelerin aklını allak bullak ediyor

Türkiye’nin hamleleri bölgedeki güç dengesini yeniden gündeme getirdi Atina Tel Aviv hattı tutuştu

Oreşnik, Belarus’ta muharebe görevine başladı Avrupa'ya gözdağı

McDonald's barış teorisi çökerken Türkiye hiper harp çağını başlatıyor

En sevdiği kelime dünyayı altüst etti: Küresel Ticarete Trump hançeri!
Eğitim Soyut Ne Demek? TDK'ya Göre Soyut Kavramlar Nelerdir?
Eğitim

Soyut Ne Demek? TDK'ya Göre Soyut Kavramlar Nelerdir?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Soyut Ne Demek? TDK'ya Göre Soyut Kavramlar Nelerdir?

Soyut kelimesi, beş duyu organıyla algılanamayan, gözle görülmeyen ve elle tutulamayan kavramları ifade eden, somutun karşıtı bir sözcüktür.

Gövde: Türkçeye İngilizce ve Fransızca üzerinden adapte edilerek yerleşen soyut kelimesi, felsefi ve günlük dilde önemli bir yer tutar. Bu kavram, genellikle kendisiyle tamamen zıt anlam taşıyan "somut" kelimesinin karşıtı olarak kullanılır. Amaca uygun olarak cümle içerisinde veya tek başına farklı bağlamlarda değerlendirilebilir.

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yapılan temel tanıma göre soyut, "beş duyu organımız ile algılanamayan kavramlar" demektir. Bu tanım, gözle görülemeyen, elle tutulamayan ve fiziksel olarak hissedilemeyen tüm durumları kapsar. Özellikle sanatsal ifadelerde, duyguların ve düşüncelerin aktarılmasında soyut kavramlar kilit rol oynar.

Soyut kelimesinin anlamını pekiştirmek için günlük hayattan birçok örnek verilebilir. İyilik, kötülük, sevgi, nefret, adalet, cesaret veya mutluluk gibi kelimeler, varlıkları hissedilse bile, fiziksel bir karşılığı olmadığı için soyut kavramlar sınıfına girer. Bu tür sözcükler, taşıdıkları derin anlamlar sayesinde, özellikle edebi metinlerde ve düşünce aktarımlarında yaygın olarak kullanılır. Örneğin, "Her insanın içinde biraz iyilik ve biraz kötülük vardır" cümlesi, soyut kavramların cümle içindeki kullanımına basit bir örnektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23