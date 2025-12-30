Görme engelli vatandaşı yalnız bırakmadı! Kaygan yolda insanlık dersi

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Batman’da kar nedeniyle yürümekte zorlanan görme engelli bir vatandaşa polis memurunun yaklaşımı takdir topladı.

Batman’da kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda yürümekte güçlük çeken görme engelli bir kişiyi fark eden polis memuru, koluna girerek destek oldu.

 

Otobüsü durdurup araca bindirdi

Kar nedeniyle kaygan hale gelen zeminde yürümekte zorlanan görme engelli kişiyi fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, düşmemesi için koluna girip birlikte yürüdü. Polis, marketten ekmek alan engelli kişiyi, gideceği yere uygun belediye otobüsünü durdurup araca da bindirdi. Polisin otobüs gelene kadar engelli kişiyle birlikte beklediği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

