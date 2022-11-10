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Medya TV 5 ne şehitlerden ne gazilerden utanmadı, dalga geçti! "Program yayın Kurulu'nun bilgisi dışında gerçekleşti"
Medya

TV 5 ne şehitlerden ne gazilerden utanmadı, dalga geçti! "Program yayın Kurulu'nun bilgisi dışında gerçekleşti"

Saadet Partisi'nin yayın organı TV 5'ten, Mehmet Ali Kayacı'nın FETÖ firarisi Hakan Şükür ile gerçekleştirdiği skandal yayına ilişkin açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 21:24:00 -
TV 5 ne şehitlerden ne gazilerden utanmadı, dalga geçti! "Program yayın Kurulu'nun bilgisi dışında gerçekleşti"

 Yeniakit.com.tr 

TV 5 Haber Koordinatörü Mehmet Ali Kayacı, FETÖ firarisi Hakan Şükür ile skandal bir yayın gerçekleştirdi.

TV 5 yönetiminden, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimizden, şehitlerimizin yakınlarından, gazilerimizden ve Türk Milleti'nden utanmayan Kayacı'nın yayınına ilişkin bir açıklama geldi.

Dalga geçtiler!

Kamuoyu ile adeta dalga geçen TV 5 yönetimi, yayının Yayın Kurulu'nun bilgisi dışında gerçekleştiğini öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

8 Kasım 2022 tarihli 'Düşünme Vakti' programında Yayın Kurulu'nun bilgisi dışında fiili bir durum oluşturularak, söz konusu program gerçekleştirilmiştir.

Yayınlanan program hakkında kurum içi titiz bir inceleme başlatılmış olup inceleme sonuçlanana kadar ilgili program yayından kaldırılmıştır.

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