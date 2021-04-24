TV+ 23-25 Nisan tarihlerinde herkese açık olacak
Turkcell, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda görme ve işitme engelli çocuklar için sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı özelliği eklediği filmleri TV+ uygulamasında gösterime sokuyor.
Yakup Sarıçiçek
23-25 Nisan tarihleri arasında herkese açık olan platformda ‘Looney Tunes: Tavşanın Kaçışı’, ‘Tom ve Jerry: Oz’a Dönüş’ ve ‘Jetgiller: Robo-Güreş’ filmlerine yer verilecek. Minikler, çocuk kanalları ve seç izle ile yayınlanan çizgi film ve özel yayınları kesintisiz olarak izleyebilecek.