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Siyaset TV 100'den SADAT geri adımı!
Siyaset

TV 100'den SADAT geri adımı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisi karşısında geri adım atan TV 100 yönetimi, Kılıçdaroğlu yayındayken SADAT reklamı yayınlanmasından sonra reklam genel müdürü ile yayın sorumlusunu işten çıkarttığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 18:29:00 -
TV 100'den SADAT geri adımı!

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tv 100 canlı yayınında Uğur Dündar'a konuşurken, ekrandaki alt bantta SADAT’ın reklamı yayınlandı.

'Haftanın Panoraması' programındaki o görüntüyü paylaşan Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından SADAT'ı çirkin ifadelerle hedef aldı.

Kılıçdaroğlu, "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!" dedi.

Kılıçdaroğlu ile CHP'ye yakın medya ile isimlerin tepkisinden sonra geri adım atan TV 100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer, 
Uğur Dündar ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Reklam servisini ipin ucuna koyan Değer, önce "Yaşanan hadise reklam servisinin siyasi bilgi eksikliğinden kaynaklı." dedi.

İkinci bir açıklamada bulunan TV 100 yönetimi, "mağduruz" diye geri adım atıp, reklam genel müdürü ve yayın sorumlusunu işten çıkardıklarını duyurdu.

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