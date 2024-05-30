TV 100'de Sinan Burhan'dan sözde hayvanseverlere zor soru!

Burhan, "Köpekler neden sadece gariban çocuklarını ısırıyor. Çünkü onların özel arabası yok." ifadelerini kullandı.

"Artık insanı merkeze koyacağız" mesajı veren Burhan, "Bugün Avrupa ülkelerinin tamamında bu sorun çözüldü." dedi.

Sinan Burhan sözde hayvan savunucularının özel araçlarıyla sokaklardan bihaber olduğunu belirterek, "Garibanın çocuğu yürüyerek okula gidiyor. Köpek zenginin servisteki çocuğuna değil, garibanın yürüyen çocuğuna saldırıyor. Böyle bir şey kabul edilemez" diye konuştu.