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Medya TV 100'de Sinan Burhan'dan sözde hayvanseverlere zor soru!
Medya

TV 100'de Sinan Burhan'dan sözde hayvanseverlere zor soru!

Yeniakit Publisher
2024-05-30 22:50:00 - 2024-05-30 23:11:24

TV 100 canlı yayınına katılan gazeteci Sinan Burhan, başıboş köpek sorununa ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Burhan, "Köpekler neden sadece gariban çocuklarını ısırıyor. Çünkü onların özel arabası yok." ifadelerini kullandı.

"Artık insanı merkeze koyacağız" mesajı veren Burhan, "Bugün Avrupa ülkelerinin tamamında bu sorun çözüldü." dedi.

Sinan Burhan sözde hayvan savunucularının özel araçlarıyla sokaklardan bihaber olduğunu belirterek, "Garibanın çocuğu yürüyerek okula gidiyor. Köpek zenginin servisteki çocuğuna değil, garibanın yürüyen çocuğuna saldırıyor. Böyle bir şey kabul edilemez" diye konuştu.

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