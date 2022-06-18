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Gündem TV 100 spikeri, canlı yayında "sı.tı" Yok böyle bir şey
Gündem

TV 100 spikeri, canlı yayında "sı.tı" Yok böyle bir şey

Tv100 Ana Haber spikeri Oğuz Haksever canlı yayında, ünlü aktör Kevin Spacey’inin hakim karşısına çıktığı haberini verirken büyük bir gafa imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 11:42:00 -
TV 100 spikeri, canlı yayında "sı.tı" Yok böyle bir şey

Tv100 Ana Haber spikeri Oğuz Haksever canlı yayında, ünlü aktör Kevin Spacey’inin hakim karşısına çıktığı haberini verirken büyük bir gafa imza attı. Haksever, "hakim karşısına çıktı" diyecekken, "hakim karşısına s.çtı" dedi. 

Tv100 Ana Haber spikeri Oğuz Haksever dün saat 19.00'da yayınlanan canlı ana haber yayınında, taciz iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey haberini sunarken gaf yaptı. Haksever, “Hakim karşısına çıktı” diyecekken “Hakim karşısına s.çtı” ifadesini kullandı.

Haksever'in yaptığı gaf, sosyal medyada da çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar, Haksever'in daha önce yaptığı gaflara ithafen "Efsane geri döndü" ifadelerini kullandı.

 

 

 

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