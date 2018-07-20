THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Tuzun bebek beslenmesindeki yeri nedir?

Sodyum ve klor elementlerinden oluşan kristal yapılı bir bileşik olan tuz, besinlere verdiği lezzetten dolayı yemeklerde de kullanılır.

20 Temmuz 2018 Cuma 19:55
Tuzun bebek beslenmesindeki yeri nedir?

Tuz, bebeklerde de yetişkinlerde olduğu gibi benzer işlevler görür. Ancak bebekler ihtiyaç duydukları tuzu anne sütünden yeterince karşılarlar. 6. aydan itibaren ek gıdalara geçilmesiyle birlikte bebeklere tuz verilmesinin gerekli olup olmadığı merak edilir.

Bebekler için 1 yaşına kadar günlük tuz ihtiyacı 1000 miligramdır. Bu süreçte bebeğin beslenmesinde yer alan anne sütü, formül mama ve ek gıda gibi besinler, bebek tarafından ihtiyaç duyulan tüm vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılar. Bu sebeple 1 yaşından küçük bebeklere verilen ek gıdalar içerisine ayrıca tuz eklenmesine gerek yoktur.

1 yaşından sonra ise bebek gıdalarında az miktarda tuz kullanılabilir. 1-3 yaş bebekler için günlük tuz ihtiyacı 1500 miligramdan az olduğu için bu dönemdeki bebeklerin gıdalarındaki tuz oranının, yetişkinlerinki kadar olmaması gerekir. Bu dönemdeki bebeklerin aşırı tuz alımının engellenmesi içinse besinlerin az tuzlu ya da tuzsuz hazırlanması, aynı besinleri tüketecek yetişkinlerin ise kendi porsiyonlarına ayrıca tuz ilave etmeleri daha doğru olur.

BEBEĞE FALA TUZ VERİRLERSE NE OLUR?

Fazla tuz tüketimi bebeklerin böbreklerinin, tuz ve elektrolit yükünü tam olarak dengeleyememesinden dolayı aşırı zorlanmasına sebep olur. Ayrıca idrarla birlikte kalsiyum atımına da sebep olarak kemiklerin güçsüzleşmesine ve bebek gelişimi ile ilgili bazı problemlerin yaşanmasına da sebep olabilir.

Günlük tuz tüketimi hakkında bilgi sahibi olmak için Günlük Tuz Tüketimi Ne Kadar Olmalı? yazısını okuyabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 19:55
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. anne bebek
  5. anne bebek bağı
  6. anne bebek sağlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Millet kıraathanesine dönüştürülen yolcu uçağı büyük ilgi görüyor
    1. Millet kıraathanesine dönüştürülen..
    2. İlk kez Akit duyurmuştu! O transfer..
    3. Dinlendirici gözük nasıl..
    4. Asprin kişinin kilosuna göre etki ediyor
    5. Ayşenur Arslan bir kez daha hacklendi
    6. Aref'in doktoru kötü haberi verdi
    7. Çocuklarda diş sağlığı nasıl korunur?
    8. Bebek ne zaman görmeye başlar?
    9. Çıldırdılar! ABD'den Türkiye'ye..
    10. 26 yıl önce katledilmişlerdi, cenaze..
    11. Barcelona, Iniesta'nın alternatifini..
    12. Adnan Oktar'ın villasından skandal..
    13. Beşiktaş'tan flaş Fabri açıklaması!
    14. Bu yiyecekler bebeklere yasak!
    15. Başkan Erdoğan'dan sürpriz görüşme
    16. Çocuğun özgüveni nasıl geliştirilir?
    17. İsrail'den alçak saldırı! Şehit sayısı..
    18. Adnan Oktar'ın abisinden rezalet..
    19. Türkiye ilk tramvay ihracatını o..
    20. Beşiktaş, Japon yıldıza kancayı taktı
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Mehmet Görmez: Selaları susturmam için beni aradılar
    Mehmet Görmez: Selaları susturmam için beni aradılar
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri