Tuzun bebek beslenmesindeki yeri nedir?

Tuz, bebeklerde de yetişkinlerde olduğu gibi benzer işlevler görür. Ancak bebekler ihtiyaç duydukları tuzu anne sütünden yeterince karşılarlar. 6. aydan itibaren ek gıdalara geçilmesiyle birlikte bebeklere tuz verilmesinin gerekli olup olmadığı merak edilir.

Bebekler için 1 yaşına kadar günlük tuz ihtiyacı 1000 miligramdır. Bu süreçte bebeğin beslenmesinde yer alan anne sütü, formül mama ve ek gıda gibi besinler, bebek tarafından ihtiyaç duyulan tüm vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılar. Bu sebeple 1 yaşından küçük bebeklere verilen ek gıdalar içerisine ayrıca tuz eklenmesine gerek yoktur.

1 yaşından sonra ise bebek gıdalarında az miktarda tuz kullanılabilir. 1-3 yaş bebekler için günlük tuz ihtiyacı 1500 miligramdan az olduğu için bu dönemdeki bebeklerin gıdalarındaki tuz oranının, yetişkinlerinki kadar olmaması gerekir. Bu dönemdeki bebeklerin aşırı tuz alımının engellenmesi içinse besinlerin az tuzlu ya da tuzsuz hazırlanması, aynı besinleri tüketecek yetişkinlerin ise kendi porsiyonlarına ayrıca tuz ilave etmeleri daha doğru olur.

BEBEĞE FALA TUZ VERİRLERSE NE OLUR?

Fazla tuz tüketimi bebeklerin böbreklerinin, tuz ve elektrolit yükünü tam olarak dengeleyememesinden dolayı aşırı zorlanmasına sebep olur. Ayrıca idrarla birlikte kalsiyum atımına da sebep olarak kemiklerin güçsüzleşmesine ve bebek gelişimi ile ilgili bazı problemlerin yaşanmasına da sebep olabilir.

Günlük tuz tüketimi hakkında bilgi sahibi olmak için Günlük Tuz Tüketimi Ne Kadar Olmalı? yazısını okuyabilirsiniz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.