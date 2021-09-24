Tuzu koltuk altına sürerseniz bakın ne oluyor! Çok kişi tarafından bilinmiyor ama...

Ter kokusu tüm insanlık için büyük bir sorun teşkil ediyor. Fakat bu sorunu birkaç doğal yöntemle çözebilirsiniz.

Sağlık alanında yazılar kaleme alan Suna Dumankaya, kendisine yöneltilen "Sıcak havalarda çok terliyorum ve kendi ter kokumdan kendim bile rahatsız oluyorum. Beni çok utandıran, insanlardan kaçmama yol açan bu sorunu aşmanın yolu nedir?" sorusuna cevap verdi.

Dumankaya, tuzu koltuk altına sürüp üzerine bebek pudrası serpmenin sorunu ortadan kaldıracağını söyledi.

İşte o açıklamaları:

TER kokusu yaz sezonu boyunca en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Sıcak yaz günlerini bu sorun yüzünden çevrenizdekilere ve kendinize zehretmemek için hemen harekete geçin. 1 kâse sıcak suya 2 kaşık tuz ekleyin ve her sabah cildinize bu karışımla kompres uygulayın. Kuruyunca, üzerine bebek pudrası serpin. Terleme sorununuz kısa sürede son bulacaktır.