SON DAKİKA
Yerel Tuzluca'da kar yağışı! Devletin şefkat eli yolları bir bir açıyor!
Yerel

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yüksek kesimleri etkisi altına alan şiddetli kar ve tipi, köylerle olan irtibatı kesti.

Tuzluca’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapanırken, Iğdır İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla 22 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kırsalda ulaşımı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde 32 köy yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Iğdır İl Özel İdaresi’ne bağlı 5 ekip, kapanan yolların açılması için sahada yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda an itibarıyla 22 köy yolu olmak üzere toplam 121 kilometrelik yol yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, kalan köy yollarının en kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

