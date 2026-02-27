Neden diğer markaları beklediği ortaya çıktı: Katlanabilir iphone için bomba iddia!

Katlanabilir iPhone İnsan Saçı Kalınlığında Olacak Güvenilir sızıntı kaynağı Fixed Focus Digital tarafından paylaşılan bilgilere göre, şirket içinde “iPhone Fold” olarak anılan bu ilk katlanabilir Apple cihazı, iç ekranında 0.15 milimetrenin altında bir katlanma izi derinliğine sahip olacak. Rakamlar ilk bakışta gözünüzde canlanmayabilir, o yüzden şöyle bir örnekle açıklayalım: Ortalama bir insan saç telinin kalınlığı 0.05 ile 0.1 mm arasında değişir. Yani Apple’ın ulaştığı bu değer, ekrandaki o can sıkıcı çukurluğun hem görsel olarak hem de dokunsal olarak neredeyse hissedilmeyecek kadar ince ve zarif bir seviyeye indiğini kanıtlıyor.