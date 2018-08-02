Tuzlu kurabiye tarifleri

BASİT TUZLU KURABİYELER

MALZEMELER:

2 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

2,5 - 3 su bardağı un

Bir adet yumurta

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı çörek otu

YAPILIŞI:

Hamur malzemelerini bir kabın içine alın ve iyice harmanlanana kadar yoğurun. Hamurdan parçalar alarak elinizle şekil verin. Üstlerine yumurta sürün ve çörek otu ekleyerek fırına verin. 120 derecede 20 dakika pişirin.

ÇEKİRDEKLİ TUZLU KURABİYE

MALZEMELER:

50 gram margarin

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN:

5 yemek kaşığı yumurta akı

3 yemek kaşığı ayçekirdeği içi

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