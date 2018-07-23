Tuzlu kurabiye nasıl yapılır?
Kadın günlerinde ve çay saatlerinde severek tüketebileceğiniz lezzetli ve kolay bir kurabiye tarifi arıyorsanız sizde bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:43
MALZEMELER:
3 su bardağı un
1 paket margarin
1 çay bardağı zeytinyağı
1 adet yumurta
1 adet yumurta beyazı
4 yemek kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
ÜZERİ İÇİN:
2 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı çörek otu
YAPILIŞI:
Tüm malzemeleri bir kabın içine alarak yoğurun.
Kurabiyelere istediğiniz şekil verin, üstlerine yumurta sarılarını ve çörek otlarını sürerek 180 derecelik fırına verin.
Kurabiyeleri 20 dakika pişirerek servis edin.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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