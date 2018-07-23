THY - Trabzon
0553 313 94 23

Tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

Kadın günlerinde ve çay saatlerinde severek tüketebileceğiniz lezzetli ve kolay bir kurabiye tarifi arıyorsanız sizde bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:43
Tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

MALZEMELER:

3 su bardağı un

1 paket margarin

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet yumurta

1 adet yumurta beyazı

4 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

ÜZERİ İÇİN:

2 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı çörek otu

YAPILIŞI:

Tüm malzemeleri bir kabın içine alarak yoğurun.

Kurabiyelere istediğiniz şekil verin, üstlerine yumurta sarılarını ve çörek otlarını sürerek 180 derecelik fırına verin.

Kurabiyeleri 20 dakika pişirerek servis edin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:43
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. kadın aile
  5. mutfak
  6. kurabiye
  7. Tarif
  8. kurabiye tarifi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arsenal'den Almanya'ya tokat gibi Mesut cevabı!
    1. Arsenal'den Almanya'ya tokat gibi..
    2. İşte dünyanın peşinden koştuğu..
    3. AK Parti'den yeni bedelli askerlik..
    4. Ekmek hamuru nasıl mayalanır?
    5. Hamilelikte kan pıhtılaşması neden olur?
    6. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM..
    7. Van'da 15 kilogram eroin ele geçirildi
    8. Emrah Serbes'e verilen hapis cezası..
    9. Bebeklerde bıngıldak kapanması neden..
    10. Bedelli askerlik teklifinde ilk madde..
    11. İran'dan çok sert PKK tepkisi:..
    12. DP'den Meral Akşener açıklaması
    13. Bardakta kek nasıl yapılır?
    14. ABD-İran arasındaki kriz sıcak savaşı..
    15. Mantarlı tavuk sote nasıl yapılır?
    16. Fırında sebzeli balık tarifi
    17. Baharatlı patlamış mısır nasıl yapılır?
    18. Fransa'yı karıştırmıştı... Macron..
    19. İç pilavlı börek nasıl yapılır?
    20. Gözlerinize çay poşeti koyarsanız.....
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    İran'dan "intikam" açıklaması
    İran'dan "intikam" açıklaması
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm