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Tuzlu çubuk kaç kalori? Diyet yaparken tuzlu çubuk yenir mi?

Tuzlu çubuk kraker açlığı bastırmanın en pratik yolu olarak görülür. Ancak bu lezzetli atıştırmalığın zararlı olup olmadığını merak ediyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz "Tuzlu çubuk kaç kalori?” sorusunun cevabı…

21 Ekim 2019 Pazartesi 00:33
Tuzlu çubuk kaç kalori? Diyet yaparken tuzlu çubuk yenir mi?

Tuzlu çubuk kraker açlığı bastırmanın en pratik yolu olarak görülür. Ancak bu lezzetli atıştırmalığın zararlı olup olmadığını merak ediyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz "Tuzlu çubuk kaç kalori?” sorusunun cevabı…

Uzmanlar sağlıklı bir beden için paket ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirtiyor. İşin uzmanlarının tüm uyarılarına rağmen çoğu zaman paket ürünlerle haşır neşir olmak durumunda kalırız. Bu gıdalardan biri de hiç kuşkusuz çubuk krakerlerdir. Tuzlu çubuk kraker hem açlığı yatıştırır hem de mide bulantısını bastırır. Hal böyle olunca her yaş grubunda insan bu atıştırmalığı severek tüketir. Peki, tuzlu çubuk sağlıklı mı?

Tuzlu çubuk kraker zararlı mı?

Masum gibi görünen tuzlu çubuk ekmek yerine geçecek bir gıdadır. Hatta bu minik atıştırmalık ekmekten daha tehlikeli. Neden mi? Çünkü bu kraker hem tuz hem de trans yağ içeriyor. Bu nedenle açlığınızı ya da mide bulantınızı bastırmak için tuzlu çubuk tüketmemelisiniz.

Tuzlu çubuk kaç kalori?

Bir adet tuzlu çubuk 4 kaloridir. Bir küçük paket tuzlu çubuk 139 kaloridir. Açlığınızı bastırmak için bir bardak ayran ya da kefir içebilirsiniz. İçeceğinizin yanına ise fındık, ceviz gibi kuruyemişleri ekleyebilirsiniz. Böylelikle hem daha az kalori alırsınız. Ayrıca diyet programınızda kaçamaklara yer vermek istemiyorsanız; kesinlikle tuzlu çubuktan kaçınmalısınız.

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Haber Tarihi: 21 Ekim 2019 Pazartesi 00:33
  1. Tuzlu çubuk kaç kalori?
  2. Diyet yaparken tuzlu çubuk yenir mi?
  3. pastane usulü tuzlu çubuk tarifi
  4. sirkeli tuzlu çubuk tarifi
  5. margarinsiz tuzlu çubuk tarifi
  6. bayatlamayan tuzlu çubuk
  7. gevrek çubuk tarifi
  8. tuzlu kurabiye
  9. tuzlu kitir cubuk
  10. susamlı tuzlu gevrek kurabiye

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