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Tuzla'daki 'kötü koku' soruşturmasında flaş gelişme!

İstanbul'un Tuzla ilçesinin İçmeler mahallesinde çevreye yayılan kötü kokular üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan vidanjör sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 19:38
Tuzla'daki 'kötü koku' soruşturmasında flaş gelişme!

Tuzla'da çevreye yayılan, kaynağı henüz belirlenemeyen kokuya ilişkin gözaltına alınan vidanjör sürücüsü, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde yayılan ağır  kokuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına  alındı.

Tuzla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin  ardından sağlık kontrolünden geçirilen C.A, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Mahkemeye sevk edildi

Burada nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan şüpheli C.A, "çevreyi kasten  kirletmek" suçundan adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk  edildi.

Nöbetçi Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli C.A'nın adli kontrol  tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

Olay

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde sebebi  bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşların ihbarı üzerine, AFAD, AKOM, İGDAŞ,  itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince bölgede inceleme yapılmış ve kokunun  kaynağının belirlenmesi için numune alınmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise kokuya ilişkin dün, "çevreyi  kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlatmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 19:38
  1. İstanbul
  2. Tuzla
  3. Kötü koku soruşturması
  4. İçmeler mahallesi
  5. gözaltı

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