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Aktüel Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında 13yıl 10 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
Aktüel

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında 13yıl 10 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 15:43:55 -
Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında 13yıl 10 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
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