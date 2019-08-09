Tuzla’da fabrika yangını Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

İSTANBUL (AA) - Tuzla’da plastik ve ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. ORTİM Sanayi Sitesi’nde bulunan plastik ve ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



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