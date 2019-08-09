0553 313 94 23

Tuzla’da fabrika yangını

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

09 Ağustos 2019 Cuma 04:25
Tuzla’da fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Tuzla’da plastik ve ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

ORTİM Sanayi Sitesi’nde bulunan plastik ve ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 04:25
  1. Fabrika Yangını
  2. Tuzla

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tuzla’da fabrika yangını
    1. Tuzla’da fabrika yangını
    2. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan..
    3. 300 polis barlar sokağına girip ünlü..
    4. İtalya Başbakanı Conte'den hükümet..
    5. Depremzedeleri ilk geceyi çadır kentte..
    6. Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı
    7. Sudan'da AGK Başkanı Burhan idam..
    8. Denizli'deki deprem
    9. Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları
    10. "Kanser Enstitüsü saldırısıyla..
    11. Rusya'dan 'Atambayev' açıklaması!
    12. Sudan'da İhvan mensuplarının "ülkeyi..
    13. İzmir-İstanbul Otoyolu’nda bariyere ok..
    14. Cezaevinde 110 mahkum gıda..
    15. 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik..
    16. Bodrum'da "Huzur" uygulaması
    17. Kazara kardeşini kepçeyle ezdi
    18. Piyanist İdil Biret, Muğla'da konser..
    19. Maçın ardından
    20. Beşiktaş'a Portekizli sol bek
    21. İdil Biret Müzik Festivali sona erdi
    22. Katar Emiri, ABD Başkanı Trump ile..
    23. Bayer Münih acımadı: 23-0!
    24. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler..
    25. Zonguldak'ta cezaevinde gıda..
    26. Afyonkarahisar’da artçı depremler..
    27. 26 yaşındaki Numan yaşama tutunamadı
    28. Mersin'de seyir halindeki otobüste..
    29. Bakan Soylu: “390 evde hasar meydana..
    30. Maçın ardından
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Melih Gökçek açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Melih Gökçek açıklaması!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    ABD resmen açıkladı: Hazırız
    ABD resmen açıkladı: Hazırız
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!