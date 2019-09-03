Tuzla’da bir binanın çatısında çıkan yangın eve sıçradı. Evde bulunan anne ile çocuklar kurtarılırken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Tuzla’da bir binanın çatısında çıkan yangın eve sıçradı.

Tuzla’da bir binanın çatısında çıkan yangın eve sıçradı. Evde bulunan anne ile çocuklar kurtarılırken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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