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Tuzla’da bir binanın çatısında çıkan yangın eve sıçradı. Evde bulunan anne ile çocuklar kurtarılırken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Tuzla’da bir binanın çatısında çıkan yangın eve sıçradı.

03 Eylül 2019 Salı 14:32
Tuzla’da bir binanın çatısında çıkan yangın eve sıçradı. Evde bulunan anne ile çocuklar kurtarılırken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Tuzla’da bir binanın çatısında çıkan yangın eve sıçradı. Evde bulunan anne ile çocuklar kurtarılırken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:32
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