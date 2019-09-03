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Tuzla’da binanın çatısında çıkan yangın eve sıçradı

Tuzla’da 3 katlı binanın çatısında bulunan halılar yanmaya başladı.

03 Eylül 2019 Salı 15:14
Tuzla’da binanın çatısında çıkan yangın eve sıçradı

Tuzla’da 3 katlı binanın çatısında bulunan halılar yanmaya başladı. Halılardan birinin evin balkonuna düşmesiyle yangın evin içine sıçradı. Binada bulunan anne ve çocuklar kendilerini dışarı zor atarken yangın söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Tuzla’da Mimar Sinan Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında 3 katlı bir binanın çatısında bulunan halılar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanan halılardan biri binanın birinci katındaki evin balkonuna düştü. Balkondaki yangın kısa sürede evin içinde sıçradı. Evde o sırada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. O sırada yanan evin üst katındaki dairede bulunan anne ve çocukları, binadan dışarı kendilerini zor attı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:14
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