Tuzla tren kazası | Tuzla tren kazası ölen yaralanan var mı?
Tuzla tren kazası son durum | Tuzla'da istasyona yaklaşırken duramayan tren başka bir trene çarptı. Yaşanan kazanın ardından yaralanan ve vefat edenlerin olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Tuzla tren kazası yaralananlar var mı?
İstanbul Tuzla'da tren kazası yaşandı. İstasyona yaklaşırken duramayan tren başka bir trene çarptı. Peki, Tuzla tren kazası yaralılar son durum
Tuzla tren kazası | Tuzla tren kazası ölen yaralanan var mı?
Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni duramayarak düşük hızda, Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) çarptı.
Kazada hafif şekilde yaralanan 7 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından trendeki yolcular tahliye edildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "Bugün saat 08.45'te Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni, Tersane İstasyonu'nda bekleyen Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) duramayarak düşük hızla tampon temasında bulunmuştur. Olayda hafif şekilde etkilenen ve kontrol amacıyla 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen 7 yolcumuza şifalar diliyor, tüm yolcularımıza geçmiş olsun diyoruz." denildi.
Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da, tren kazasına ilişkin soruşturma başlattı.