Tuzla Piyade Okulu'ndaki cuntacı teğmen böyle kıvırdı

Tuzla Piyade okulunda, sözde “Atatürkçülük” maskesi altında namaz kılan teğmenlerin fişlenmesi ile başlayan, darp edilmesi ile şiddet boyutuna varan ve son olarak alnı secdeli subayların ordudan ihraç edilmesiyle sonuçlanan skandal gündemdeki yerini koruyor. Vesayet özlemiyle yanıp tutuşan eski Türkiye artıkları ile fonlu medya ve postal heveslilerinin “Mustafa Kemal’in askerleri” diyerek sahip çıktıkları cuntacı teğmenler hakkında yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, sözde teğmen S.Ç'nin iki ay önce ihraç edildiği, ihracı istenen teğmen İ.T.,'nin ise dün Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na savunma yaptığı öğrenildi.

12punto'nun haberine göre, teğmen İ.T.,'ye yöneltilen sorulardan biri "IBAN" adlı WhatsApp grubunda elinde silah tutan Atatürk fotoğrafını paylaşmasıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman'ın fotoğrafının üzerine neden böyle bir fotoğraf paylaştığı sorulan Teğmen İ.T., şunları söyledi:

"Birinci Dünya Savaşı öncesinde Arapların Osmanlı devletine yapmış olduğu faaliyetlere ithafen Atatürk ile bir Arap yöneticisinin karşı karşıya gelmesi sonucunda Atatürk'ün muhtemel hareket tarzına yönelik yapılmış bir espridir."

Teğmen İ.T., "Nasıl bir espiri yapmak istiyordunuz?" sorusuna ise "Atatürk'ün o dönem Arap yöneticilerine karşı tutumunun diplomasi olmayacağına yönelik bir mizahtı. Konu tamamen benim Araplara bakış açımla ilgilidir. Başka bir kastım yoktur" yanıtını verdi.

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BÖYLE KIVIRDI!

Teğmen İ.T.,'ye WhatsApp grubundaki "Yerli otomobilimiz vatandaş. Şimdilik sadece hükümet binebiliyor" şeklindeki rezil mesajı sorulduğunda ise hatırlamadığını söyleyerek kıvırdı.

KARAR 15 GÜN İÇİNDE VERİLECEK

Kesin ihracı istenen sözde teğmen İ.T., hakkındaki kararı Yüksek Disiplin Kurulu 15 gün içerisinde verecek.

Öte yandan Teğmen İ.T., de ihraç edilirse Tuzla Piyade Okulu'nda başlayan kavganın ardından ihraç edilen teğmen sayısı 9'a yükselecek.