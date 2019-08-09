Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde boya fabrikasında yangın Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın gece saat 03:30 sularında çıktı. Nedeni belirlenemeyen yangında olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında can kaybı olmazken fabrika kullanılmaz hale geldi. Fabrikada bulunan kimyasal maddeler sonucu yangında patlamalar yaşandı. 2 saat süren yangın itfaiye ekiplerinin köpük müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çevre fabrikalara sıçramaması için itfaiye ekiplerince büyük uğraş verildi. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.