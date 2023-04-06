Tuzla Belediye Başkanı'ndan Türkiye'yi turlayan İmamoğlu'na çağrı: Come to İstanbul

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan, seçimi kazanmak için yarışacak. Siyasiler seçim çalışmalarına devam ederken Tuzla Belediye Başkanından çok konuşulacak bir çıkış geldi.

İMAMOĞLU HER GÜN BAŞKA İLDE

İstanbul halkının hizmet etmesi için seçtiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğluseçim çalışmalarını bahane ederek il il geziyor. Ancak Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha çok gezi yapması tepkilere neden oldu. Her gün farklı bir ilde olduğu görülen Ekrem İmamoğlu için artık sosyal medyada lakaplar yarışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Turist Ömer' benzetmesi ise zirvede yer alıyor.

COME TO İSTANBUL

Seyahatlerinde eşi Dilek İmamoğlu'nu da yanında ayırmayan Ekrem İmamoğlu'na, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından "Come to İstanbul" yazan başkanın paylaşımına binlerce beğeni geldi. Burdur'dan Hatay'a geçen Ekrem İmamoğlu ise çağrıya sessiz kaldı.

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